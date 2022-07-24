توهج وردي في السماء يكشف منشآة لزراعة الماريوانا

2022/07/24 | 05:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب ظهور توهج السماء بلون وردي في أحد ضواحي مدينة ميلدورا في أستراليا بالكشف عن وجود منشأة خاصة بالماريوانا في المدينة.

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