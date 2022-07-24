بغداد تستضيف الاجتماع المقبل بين الرياض وطهران

2022/07/24 | 06:00 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد : الصباح

أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، أمس السبت، استضافة بغداد للاجتماع المقبل بين السعودية وإيران بشكل علني. وقال حسين، في تصريح صحفي: إن "خمسة اجتماعات عقدت بين السعودية وإيران على المستوى الأمني"، مبينا أن "ولي العهد السعودي طلب منا استضافة لقاء وزير الخارجية السعودي مع نظيره الإيراني في بغداد".



وأضاف وزير الخارجية: "منشغلون حالياً وسنحدد موعداً للقاء علني بين وزيري خارجية البلدين في بغداد"، مشيراً إلى أن "الاجتماعات التي كانت سرية وعلى المستوى الأمني ستصبح علنية بوساطة عراقية، وأن وزيري خارجية السعودية وإيران سيجتمعان في بغداد".

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