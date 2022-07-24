"الهدف الرئيسي نجا".. قتيلان وجرحى برصاص إسرائيلي في نابلس

2022/07/24 | 08:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل شابان فلسطينيان وأصيب 6 آخرون بجروح، خلال اشتباك بين قوات إسرائيلية ومسلحين فلسطينيين، الأحد، في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

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