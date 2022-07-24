2022/07/24 | 09:04 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرع 9 أشخاص إثر انهيار جبلي في الصين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/24 | 09:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع 9 أشخاص إثر انهيار جبلي في الصين) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع 9 أشخاص إثر انهيار جبلي في الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).