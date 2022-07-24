الإطاحة بأخطر عصابة مخدرات في ميسان.. ماذا ضُبط بحوزتهم؟

2022/07/24 | 09:15 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - ميسانأعلن قائد شرطة محافظة ميسان ناصر لطيف الاسدي، اليوم الأحد، عن القاء القبض على أخطر عصابة لتجارة وترويج المخدرات في مركز المحافظة.

وقال الأسدي في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة حول وجود مجموعة تتاجر بالمخدرات داخل مركز المحافظة، تم تشكيل مفارز مشتركة من مديرية شؤون المخدرات، بإسناد قوة من فوج ميسان التكتيكي، ومفارز من قسم شرطة النجدة، والقاء القبض عليهم بالجرم المشهود، والبالغ عددهم (7) متهمين".

وعن ما ضُبط بحوزة العصابة، أعلن قائد الشرطة أنه "تم ضبط بحوزتهم 1 كيلو غرام من مادة الكرستال المخدرة، و103 حبات مخدرة، وميزان الكتروني، وامبولات لتعاطي المخدرات، وكذلك ضبط وبحوزتهم مسدسين وآلات جارحة و4 دراجات نارية".وأضاف، انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم واحالتهم الى التحقيق المختص بعد توقيفهم وفق المادة 28 مخدرات".

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