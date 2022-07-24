الأضخم عالمياً.. النفط تعلن عن برنامج استخراجي لرفع انتاج العراق الى 8 ملايين برميل بحلول 2025

2022/07/24 | 09:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

حدد وزير النفط إحسان عبد الجبار الخطوات الفعلية لتصعيد إنتاج وتصدير النفط الخام في إطار تنفيذ مخطط يعد الأكبر حجماً على النطاق العالمي وصولاً إلى هدف إنتاج 8 ملايين برميل في نهاية 2025.

ونقلت "الصباح" عن عبد الجبار، قوله: "حين نتكلم عن زيادة في كميات إنتاج النفط تقدر بنحو 3.3 ملايين برميل يومي، فنحن نتحدث عن نطاق عمل عملاق على مدى 5 سنوات ربما سيكون البرنامج الاستخراجي الأضخم في عموم العالم".

وأضاف، أن ذلك يعني "أن هناك مشاركة فاعلة لشركات النفط العالمية في ضخ رؤوس الأموال الضخمة والخبرات والتكنولوجيا لكبريات الشركات الاستثمارية النفطية، وكذلك استثمارات وزارة النفط المتأتية من أرباحها المتحققة من خلال مشاركتها الرأسمالية في حقول التراخيص النفطية، وتهدف الجهتان من وراء تحقيق سياسة متوازنة بين الأرباح وعملية البناء لاستكمال المشاريع الأفقية والعمودية في آن واحد، والمعروف أن الشركات تتوخى كل العناية والحذر عند اتخاذ قراراتها بزيادة معدل إنتاجها النفطي".

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