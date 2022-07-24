اندلاع حريق ’كبير’ قرب مول بابيلون في منطقة المنصور ببغداد (فيديو)

2022/07/24 | 09:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اندلع حريق كبير، صباح اليوم الاحد، في منطقة المنصور وسط بغداد.

وبحسب مشاهد حصلت عليها (بغداد اليوم)، فان اعمدة الدخان ارتفعت بشكل كبير قرب مول بابيلون باتجاه شارع 14 رمضان في منطقة المنصور وسط العاصمة، دون معرفة اسباب الحريق.

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