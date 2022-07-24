النزاهة تصدر أمر استقدام بحق عضو مجلس نواب أسبق

2022/07/24 | 09:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، بصدور أمر استقدامٍ بحق عضو مجلس نوَّابٍ أسبق؛ لإحداثه عمداً ضرراً بأموال الأشخاص المعھود بھا إليه.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام عضو مجلس نوَّابٍ أسبق؛ لقيامها بتسلُّم رواتب اثنين من مُنتسبي حمايتها؛ رغم كونهما مفقودين بعد احتلال عصابات داعش الإرهابيَّـة لمدينة الموصل".

وأضافت الدائرة أنَّ "محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

واوضحت الهيئة أنَّ "المادة (340) نصَّت على " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنواتٍ أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمةٍ عامةٍ أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجھة التي يعمل فیھا أو يتَّصل بھا بحكم وظیفته أو بأموال الأشخاص المعھود بھا إلیه".

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