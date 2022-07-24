مصرف حكومي يباشر بنصب ثلاثة صرافات آلية تعمل (٢٤) ساعة

2022/07/24 | 09:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلن مصرف الرشيد، اليوم الاحد، مباشرته بنصب ثلاثة صرافات الية نوع (out door) تعمل على مدى (24) ساعة.

وقال المصرف في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، ان "ألصرافات تم توزيعها في ثلاثة فروع هي (الرباط اليرموك والدورة ) كخطوة اولى لتسهيل استلام الرواتب".

وأضاف، ان "العمل جاري على تهيئة وتوزيع صرافات الية في فروع أخرى".

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