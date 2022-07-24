كردستان يريد استقلالية نفطية والكاظمي لارساء التكامل في الملف

2022/07/24 | 09:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اتفقت الحكومة الاتحادية في العراق وحكومة إقليم كردستان السبت على “تعميق الحوارات” في نزاع النفط...

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