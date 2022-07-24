‬ الفجوة الهائلة بين الخطاب والمجتمع- قيس الدباغ

2022/07/24 | 09:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قيس الدباغ ضرب الله مثلا للمجتمع الجاهلي وأتى بالجمال مثلا مقربا لبيئتهم يتعاملون معه يوميا وقال سبحانه وتعالى( أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ) ثم إنتقل بهم إلى معلم تضاريسي يشاهدونه يوميا الجبال وعظمت خالقها ثم تسلسل إلى السماء والكون وهي أعظم من الجمال وأشد وأعجب خلقا من الجبال كمثلا لمن يأتي بعدهم من […]

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