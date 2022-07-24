برشلونة يهزم ريال مدريد في كلاسيكو الأرض

2022/07/24 | 09:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حقق برشلونة الانتصار بنتيجة (1-0) على غريمه التقليدي ريال مدريد، فجر اليوم الأحد.

وتواجه الفريقان ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد، على ملعب “كشمان فيلد” بولاية لاس فيجاس في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسجل البرازيلي رافينيا، هدف الفوز لبرشلونة في الدقيقة 27.

وشهد اللقاء أول مشاركة لتشواميني وروديغر مع ريال مدريد، فيما شهد أيضاً اول مشاركة لليفاندوفسكي مع برشلونة.

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