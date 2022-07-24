السعودية تطلب من يوتيوب حذف

2022/07/24 | 09:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت هيئات حكومية سعودية إدارة موقع "يوتيوب" التابع لشركة "غوغل" بحذف "محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ".

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