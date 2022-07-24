جريمة قتل المدنيين في القانون الدولي

2022/07/24 | 09:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.حميد طارش

منذ عقود والتدخل العسكري مستمر في شمال

العراق، وبذلك يشكل انتهاكاً صارخاً

لسيادة العراق بموجب القانون الدولي إذ

تنص المادة (2/4) من ميثاق الامم المتحدة

على “يمتنع أعضاء الهيئة جميع

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