مجزرة زاخو ومسؤولية العالم

2022/07/24 | 09:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حسين علي الحمداني

لم يكن الاعتداء التركي على السيادة

العراقية وضرب مصيف في زاخو، هو

الاعتداء الأول، فقد شهدت السنوات

الماضية بل حتى الأسابيع الماضية

اعتداءات كثيرة وصلت حد شن عمليات

عسكرية داخل

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