المواطن العراقي وحصته النفطية

2022/07/24 | 09:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.طارق عبد الحافظ الزبيدي

يتطلع المواطن العراقي منذ بداية

اكتشاف النفط في العراق بداية القرن

العشرين للحصول على نسبة من هذه الثروة

المهمة، لاسيما أن التطلعات ازدادت

واصبحت واضحة للعيان لاسيما

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