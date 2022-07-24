السعودية تطالب يوتيوب بإزالة إعلانات

2022/07/24 | 09:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات في السعودية بيانا مشتركا، طالبتا فيه موقع "يوتيوب" بإزالة إعلانات "تتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية"، وذلك على خلفية شكاوى حول الإعلانات "الخادشة" على الموقع في المملك

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