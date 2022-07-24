النجف تشكل لجنة خاصة للاشراف على مراسم العزاء الحسيني

2022/07/24 | 09:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت محافظة النجف الأشرف، الاحد، عن تشكيل لجنة خاصة للإشراف على مراسم العزاء الحسيني خلال شهر محرم الحرام.وقال النائب الأول لمحافظ النجف هاشم الكرعاوي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “اللجنة ستنسق مع الدوائر الخدمية والعتبات المقدسة والمواكب الحسينية، لتقديم الخدمات للزائرين في أيام عاشوراء من شهر محرم، كما أن هناك خططاً أمنية […]

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