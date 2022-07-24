2022/07/24 | 10:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ezFGZkeAVUk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بارزاني يبحث في بغداد عن معالجات للملف النفطي .. وملفات أخرى في نشرة الـ 8 صباحا) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بارزاني يبحث في بغداد عن معالجات للملف النفطي .. وملفات أخرى في نشرة الـ 8 صباحا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).