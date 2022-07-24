2022/07/24 | 10:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد رئيس دائرة الوقاية من الأمراض بوزارة الصحة الإيطالية، جاني ريتسا، بوصول حالات الإصابة بفيروس جدري القردة في البلاد إلى 407 إصابات.ونقلت وزارة الصحة عن ريتسا قوله: “لقد أعدت وزارة الصحة بالتعاون مع الأقاليم والمناطق المتمتعة بالحكم الذاتي إجراءات الإبلاغ عن الحالات الفردية.وتم في إيطاليا حتى الآن تسجيل 407 حالات، مع […]

ظهرت المقالة إيطاليا تسجل أكثر من 400 حالة إصابة بمرض جدري القردة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيطاليا تسجل أكثر من 400 حالة إصابة بمرض جدري القردة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيطاليا تسجل أكثر من 400 حالة إصابة بمرض جدري القردة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).