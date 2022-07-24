2022/07/24 | 10:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة أفاد مركز الأمن الحكومي في بولندا بمصرع شخص واحد وبقاء 36 ألف شخص بدون كهرباء بسبب العاصفة التي اجتاحت الأراضي البولندية.وجاء في بيان صدر عن المركز، اليوم الأحد: “لقي شخص واحد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرع شخص وانقطاع الكهرباء عن عشرات آلالاف بسبب العاصفة في بولندا المركز الخبري الوطني.

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