موسكو تعلن حالة التأهب بسبب موجة الحر

2022/07/24 | 10:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة أعلن مركز الأرصاد الجوية بالعاصمة الروسية موسكو حالة تأهب من الدرجة “البرتقالية”، اليوم الأحد، بسبب موجة الحر.وجاء في بيان صدر عن المركز ونشر على موقعه الرسمي: “درجة شدة الظواهر الخطرة “البرتقالية” […]

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