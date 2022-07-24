2022/07/24 | 11:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشير التنبؤات الجوية، اليوم الأحد، إلى تأثر البلاد بموجة غبار خفيفة إلى متوسطة في مناطق وسط وغرب البلاد، فيما تسجل درجات الحرارة انخفاضا طفيفاً في معدلاتها اليومية.

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي اليوم ، (24 تموز 2022): “تشير خرائط الطقس إلى أن درجات الحرارة ستنخفض قليلا اليوم ورغم الحرارة العالية لكن هناك فرق في درجات الحرارة عما سجلتها البلاد في الأيام الماضية، ومتوقع أن تستمر على حالها، وربما هناك ارتفاع في الحرارة نهاية الأسبوع، إضافة إلى ارتفاع في معدلات الرطوبة النسبية في البصرة وميسان بسبب تحول الرياح إلى جنوبية شرقية”.

وأضاف “متوقع اليوم موجة غبار خفيفة ومتوسطة خصوصاً في صلاح الدين وشمال الأنبار وتندفع باتجاه ديالى وبشكل أقل في باقي المناطق الوسطى”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس العراق : موجة غبار خفيفة وانخفاض طفيف في درجة الحرارة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس العراق : موجة غبار خفيفة وانخفاض طفيف في درجة الحرارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).