2022/07/24 | 11:20 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GcWHk1xdnkU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الپارتي يهبط في بغداد.. والخلافات تغيب أسماء المرشحين - بالمختزل - حلقة ١٨) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الپارتي يهبط في بغداد.. والخلافات تغيب أسماء المرشحين - بالمختزل - حلقة ١٨) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).