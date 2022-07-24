العراق.. الكاظمي وبارزاني يتفقان على تعميق الحوارات لحل قضايا الملف النفطي

2022/07/24 | 11:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في القصر الحكومي في العاصمة بغداد، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء؛ البحث في مجمل الملفات …

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