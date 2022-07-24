الانواء الجوية تكشف موعد موجة الحرارة المقبلة

2022/07/24 | 11:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد كشفت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن موعد ارتفاع درجات الحرارة مجددا هذا الاسبوع .وذكر بيان للهيئة،تلقاه/المركز الخبري الوطني/، أن “طقس البلاد ليوم غد الاثنين، سيكون صحواً مع غبار خفيف في […]

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