2022/07/24 | 11:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد أبدى النائب عن الكتلة الصدرية المستقيلة غايب العميري، اليوم الاحد، استغرابه إزاء تأخر إصدار أمر القبض بحق زعيم أئتلاف القانون نوري المالكي لغاية الآن بعد التسريبات الصوتية المنسوبة اليه.وقال العميري في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بشأن ’تسريبات المالكي’..



العميري : جريمة يحاسب عليها القانون ولانريد اكثر من ذلك المركز الخبري الوطني.

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