2022/07/24 | 11:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: خرج مئات الأشخاص في حي المعلمين ماموستايان، وسط مدينة أربيل ليل السبت على الأحد...

ظهرت المقالة متظاهرون يقطعون طريق وسط اربيل احتجاجاً على انقطاع المياه ونقص الخدمات أولاً على المسلة.

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