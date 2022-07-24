المفوضية تتلف أوراق الإقتراع وتحصى عدد الاحزاب المسجلة

2022/07/24 | 11:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت مفوضية الانتخابات، 07/24/2022، عن آلية لإتلاف أوراق الإقتراع للانتخابات النيابية المبكرة التي جرت...

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