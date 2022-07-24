خبير أمني سوري لـ”المعلومة”: واشنطن وانقرة تدعمان الفوضى في سوريا والعراق

2022/07/24 | 12:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..اتهم الباحث السوري بقضايا الأمن الاجتماعي والوطني والقومي سعيد فارس السعيد ، الأحد، الولايات المتحدة الأميركية وتركيا بدعم الفوضى في سوريا والعراق ، مشيرا إلى أن الأراضي السورية لن تكون منطلقا لتركيا لتهديد دول الجوار.وقال السعيد في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الانسحاب التركي من كل الأراضي السورية والعراقية والتوقف عن دعم المجموعات […]

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