"قد نضطر لاستقدامهم  من الخارج".. الحكومة تكشف عن حاجة كبيرة لتوظيف المختصين بالحاسبات

2022/07/24 | 12:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشفتْ الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاحد، عن بناء أكاديمية "تكنولوجيا المعلومات"، وفي حين بينت وجود 4 آلاف موظف مختص بالمجال مع استخدام 750 ألف موظف لتكنولوجيا المعلومات من أصل 2.2 مليون موظف مدني في البلد.

وقال مدير مركز البيانات الوطني في الأمانة، عمار مظهر في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" إن "المركز يمثل الذراع التنفيذية للجنة العليا للحكومة الإلكترونية"، مشيراً إلى أن "التحدي الأكبر الذي يواجهنا هو توفير البنى التحتية، ومتى توفرت فأن المبرمجين الموجودين داخل البلد هم من ذوي الإمكانات العالية".

وأشار مظهر الى "وجود ستراتيجية تطلق قبل نهاية العام الحالي، إذا نفذت بالطريقة الصحيحة فأن جميع المختصين بشؤون الحاسبات سيتمكنون من العمل وقد نحتاج إلى عمالة من الخارج"، مشيراً إلى أن "الخطة تشمل 100 مشروع ستراتيجي وكل منها يحتاج إلى مستهدفات رئيسة وأساسية".

وأكد أن المركز بالتعاون مع المستشارين الدولين أجرى مسحاً شاملاً لواقع حال المؤسسات الحكومية ودرجة جاهزيتها، حيث أعدت استمارة مسح دقيقة وتوزيعها بين المؤسسات واستلام الإجابات وتدقيقها وترجمتها وتحليل البيانات واستخلاص النتائج، حيث أظهرت وجود 2000 موقع حكومي توفر الخدمات داخل العراق، و133 موقعاً توفر الخدمات خارجه، وهنالك 750 ألف موظف من أصل 2.2 مليون موظف مدني يستخدمون تكنولوجيا المعلومات وبنسبة 36 %، فضلاً عن وجود 4 آلاف موظف مختص في مجال تكنولوجيا المعلومات حالياً".

وأشار إلى "طرح مبادرة من هيئة الإعلام والاتصالات ممولة من المركز لوضع خطة تدريب شاملة، فضلاً عن إنشاء أكاديمية للتدريب متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات بعد استيحائها من تجارب دول أخرى وقد لا تتطلب إدارتها أكثر من 10 أشخاص، في حين أن البرامج الإلكترونية موجودة في الأصل ولا تحتاج سوى توثيق من الشركات العالمية المسؤولة عنها"، مشيرا الى أن "تلك الأكاديمية المختصة بالحوكمة الإلكترونية تحتاج إلى بنى تحتية وتكون متخصصة للمهتمين بتكنولوجيا المعلومات".

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