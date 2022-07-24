روسيا تؤكد أنها دمرت “بنى تحتية عسكرية” أوكرانية بضربات على ميناء أوديسا

2022/07/24 | 12:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية الأحد أن صواريخ روسية دمرت السبت بنى تحتية عسكرية في ميناء أوديسا الحيوي لتصدير الحبوب الأوكرانية.وكتبت ماريا زاخاروفا على تلغرام أن “صواريخ كاليبر دمرت بنى تحتية عسكرية في ميناء أوديسا بضربة عالية الدقة”، … Readmore

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