الكاظمي وبارزاني يتفقان على تعميق الحوارات والتنسيق الأمني بين بغداد وأربيل

2022/07/24 | 12:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفق رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، ورئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، على تعميق الحوارات والتنسيق الأمني بين بغداد وأربيل في مجابهة داعش.جاء ذلك خلال استقبال الكاظمي لمسرور بارزاني في القصر الحكومي ببغداد وناقشا “التنسيق الأمني بين القوات الأمنية … Readmore

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