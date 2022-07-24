تظاهرات في السليمانية بسبب تأخير صرف الرواتب (فيديو)

2022/07/24 | 12:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

تظاهر عدد من أساتذة وموظفي الجامعات والمحاضرين المجانيين وإدارة كرميان في إقليم كردستان، اليوم الاحد، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "المتظاهرين طالبوا بصرف رواتبهم المتأخرة والتي تبلغ 300 ألف دينار".

وأضاف، أن "المتظاهرين هددوا بتوسيع التظاهرات وتحويلها لاعتصام مفتوح إذا لم تفي حكومة الإقليم بالتزامها وتصرف الرواتب بشكل منتظم".

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