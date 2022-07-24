للإخلال بأمنها.. الإطاحة بارهابيين اثنين حاولا دخول نينوى

2022/07/24 | 12:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوىاعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، عن تمكنها من الإطاحة بارهابيين اثنين حاولا دخول نينوى.وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "استنادا الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة 16 والتي اكدت وجود محاولة لاثنين من العناصر الارهابية للدخول الى محافظة نينوى بقصد الاخلال بالامن المثالي للمحافظة، وعلى ضوء ذلك وبالتعاون مع استخبارات وقوة من لواء المشاة الثالث تم نصب كمين محكم لهما في سيطرة الشهيد سبهان (مدخل محافظة نينوى) والاطاحة بهما".واضافت: "هما من العناصر التي تقوم بتزويد عصابات داعش الارهابية بمعلومات عن قطعاتنا الامنية والمتعاونين معها ، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق احكام المادة 4 إرهاب"، لافتة الى انه "جرى تسليمهما لجهة الطلب اصوليا".

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