واقعة انفجار مخزن للألعاب النارية في ديالى.. حقائق مخفية وتحرك قضائي على إثرها

2022/07/24 | 12:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىاكد مصدر مطلع، اليوم الاحد، اصدار مذكرة قبض بحق صاحب مخزن للالعاب النارية في خانقين بعد ماساة يوم امس.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "القضاء العراقي اصدر مذكرة قبض بحق صاحب مخزن مخفي للالعاب النارية في اطراف خانقين(100كم شمال شرق بعقوبة) نشب حريق به يوم امس ما ادى الى انفجار قوي داخله وانهيار 90% من مبناه".واضاف ان "الانفجار ادى الى مصرع 3 من العمال واصابة 2 في فاجعة هي الاكبر في حوادث في القضاء بعد 2003".وتابع ان "المخزن كان مخفي ولم ينال اي موافقات اصولية وفق التحقيقات الاولية ولو كان موقعه في داخل المدنية لتسبب انفجار في انهيار منازل اخرى وهذا يعني ارتفاع فاتورة الضحايا للعشرات"، مؤكداً ان "الالعاب النارية تتعامل مع مواد خطيرة جدا تنفجر في اي لحظة وماحدث يوم امس اثار حفيظة الاهالي من وجود مخالفات في المناطق الصناعية قد تؤدي الى عواقب وخيمة ما يستدعي التحقيق لكشف خفاياه".يذكر ان الحريق التهم المخزن بالكامل الأمر الذي تسبب بزيادة قوة الانفجار في اطراف خانقين ما ادى الى مصرع 3 عمال واصابة 2 اخريين.

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