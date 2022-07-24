الأمانة العامة: إنهاء 35% من ملوحة حوض نهر الفرات

2022/07/24 | 12:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- نصار الحاجأحصت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، المشاريع المتلكئة والمتوقفة في البلاد، وفيما أعلنت معالجة الأسباب القانونية والمالية والفنية لعدد منها، أكدت إنهاء 35% من ملوحة حوض نهر الفرات.وقال المتحدث باسم الأمانة العامة حيدر مجيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحكومة الحالية وضعت من أولوياتها وضمن برنامجها الوزاري، الأهمية القصوى في تحريك المشاريع المتوقفة والمتلكئة والتي يصل عددها إلى أكثر من (6000) مشروع، واستطاعت خلال الفترة الماضية تحريك أكثر من (4000) مشروع في مختلف القطاعات وبجميع المحافظات".وأضاف مجيد، أنه "تم تكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالإشراف على عدد من هذه المشاريع، وشكلت بدورها اللجان والفرق وباشرت بالاطلاع على حيثيات المشاريع ودراسة تحديد أسباب تلكؤها وتم فرزها".ولفت إلى أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبإشراف مباشر من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، استطاعت معالجة كافة التقاطعات بين الجهات ذات العلاقة، ومعالجة الأسباب القانونية والمالية والفنية التي حالت دون إكمال المشاريع، فضلاً عن توقيع ملاحق العقود، ومن ثم استئناف العمل من قبل الشركات المنفذة بعد أن تم توفير الغطاء المالي بعد عقد اجتماعات متتالية معها بحضور الجهات القطاعية".وأشار إلى "توجيه إنذار للشركات المتلكئة، ومنحها مدة للوصول إلى نسب الإنجاز التي تم تحديدها، وبعكسه سيتم محاسبتها وسحب العمل إن استوجب الأمر"، مؤكداً أن "المشاريع وصلت إلى نسب إنجاز متقدمة ومنها ما تم تسليمه بالكامل".ونوه إلى أن "مشروع وزارة التربية رقم (1) المتلكئ منذ عشر سنوات، تم تسليم ملفه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وكان يحتوي على (11) مشكلة قانونية تم حلها بالكامل بتنسيق مباشر من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتم تسلم أكثر من (100) مدرسة خلال مدة ستة أشهر".وتابع، "كما تم استئناف العمل بمشروع طريق (الدورة - اليوسفية) المتلكئ منذ سنة 2007، ووصلت نسبة الإنجاز فيه إلى (80%) خلال فترة أقل من سنة، ومن المقرر افتتاحه خلال الشهرين المقبلين".وبين، أن "محافظة ذي قار، شهدت حملة عمرانية على شقين، الأول متابعة المشاريع المتلكئة والمتوقفة، والثاني الإعداد لتعليمات صندوق إعمار المحافظة، واستطاعات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، افتتاح عدد من المشاريع المتوقفة، وتحريك (114) مشروعاً متوقفاً عن العمل، إضافة إلى المباشرة بـ (206) مشاريع ضمن صندوق إعمار المحافظة، وخلال فترة عشرة أشهر تم افتتاح (42) مشروعاً وجهوزية (108) أخرى للافتتاح قريباً".أما في محافظات الديوانية والمثنى وذي قار، فقد قال مجيد، إن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء أشرفت أيضاً، على مشروع معالجة ملوحة حوض نهر الفرات، واستطاعت اللجنة تحقيق نسبة (75%) من المشروع، وإنهاء (35%) من الملوحة خلال فترة ستة أشهر".وفي العاصمة بغداد، أكد مجيد، "إحالة مشاريع تطوير وتأهيل مداخل العاصمة الخمسة والإعداد لمشروع إنشاء عدد من الأنفاق والمجسرات والقطار المعلق وتأهيل مدينتي الكاظمية والأعظمية".وأكمل، "إضافة إلى المباشرة بتنفيذ الاتفاق الإطاري (العراقي – الصيني) بمشروعي تطوير مطار الناصرية الدولي، وإنشاء (1000) مدرسة نموذجية كمرحلة أولى من مجموع (8000) مدرسة، والعمل على الإعداد لمشاريع (الطاقة، والبنى التحتية، والسكك الحديد، والطرق والجسور، وإنشاء 15 مستشفى في المحافظات".وتابع انه "بشأن المشاريع المستبعدة والتي نسب إنجازها متدنية جداً وتحتاج إلى أموال طائلة وتوجد فيها تداخلات قانونية، فقد ارتأت وزارة التخطيط استبعادها، لحين حسمها قضائياً ومالياً".وختم بالقول: "أما بقية المشاريع المتلكئة وكذلك المشاريع الجديدة والتي تحتاج إلى تخصيصات مالية، فتم الإعداد لها خلال البرنامج الحكومي المقبل ويتم تمويلها والمباشرة فيها بعد إقرار الموازنة"، مؤكدا أن "جميع المشاريع التي تشرف عليها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لم تشهد تلكؤا أو توقفا".





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