هل بدأت القوات المصرية عملية أمنية جديدة في سيناء؟

2022/07/24 | 12:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورتين قيل إنهما تظهران عملية أمنية جديدة نفذتها السلطات المصرية في شبه جزيرة سيناء حيث ينشط متطرفون منذ سنوات.لكن هاتين الصورتين قديمتان ومنشورتان منذ عام 2015.

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