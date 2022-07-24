روسيا تعترف بقصف ميناء أوديسا.. وزخاروفا: دمرنا البنية التحتية العسكرية

2022/07/24 | 12:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الخارجية الروسية، الأحد، أن موسكو قصفت ميناء أوديسا بصواريخ "كاليبر" فائقة الدقة، ما أسفر عن تدمير "بنية تحتية عسكرية" للجيش الأوكراني، وفقا للمتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا

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