امانة مجلس الوزراء: المالية توافق على تعيين المشمولين بقانون الفصل السياسي

2022/07/24 | 12:08 - المصدر: وكالة خبر

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أعلنت دائرة شؤون المفصولين السياسيين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عن استحصال الموافقات الأصولية لاستحداث الدرجات الوظيفية لمن صدرت بحقهم قرارات صحيحة، الذين تم توزيعهم للسنوات (2020، 2021، 2022).

وأوضح مدير الدائرة رسول عبد علي الازيرجاوي ، أن الموافقة جاءت بناء على المخاطبة التي أجرتها لجنة الأمر الديواني (25 لسنة 2020) في دائرة شؤون المفصولين السياسيين مع وزارة المالية “.

واضاف, ان الدائرة طالبت الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بإرسال البيانات والقرارات الصادرة إلى وزارة المالية لغرض أخذ اللازم”./انتهى2

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