بينهم ثلاثة بالقتل.. القبض على اربعة متهمين بقضايا مختلفة في ميسان

2022/07/24 | 12:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة ميسان، اليوم الاحد، عن القاء القبض على اربعة متهمين ثلاثة منهم متورطين بجريمة القتل العمد واخر بالارهاب في ناحية العزير التابع لقضاء قلعة صالح جنوبي المحافظة.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارز قسم شرطة قضاء قلعة صالح بالاشتراك مع مكتب استخبارات وامن قلعة صالح تمكنت من […]

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القبض على اربعة متهمين بقضايا مختلفة في ميسان أولاً على ايرث نيوز.

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