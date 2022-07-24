2022/07/24 | 12:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفتتح محافظ ميسان " علي دواي لازم " ملعب

شهداء ميسان سعة (500) متفرج في مدينة

العمارة ، ضمن مشاريع تخصيصات تنمية

الأقاليم المحافظة .

وقال المحافظ لوكالة نون الخبرية : بأن

الملعب يقع على مساحة أكثر م

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