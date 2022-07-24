بالصورة:الإطاحة بعصابة تتاجر بالمخدرات مكونة من (7) افراد في محافظة ميسان

2022/07/24 | 12:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد شرطة محافظة ميسان اللواء

المهندس الحقوقي (ناصر لطيف الاسدي)

اليوم الاحد ، عن الاطاحة بأخطر عصابة

لتجارة وترويج المخدرات والموزعين

الرئيسيين في مركز المحافظة .

وقال الأسدي في بيان حصلت وكال

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