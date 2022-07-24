بالصورة.. “قميص يوسف” يُرعب قوات الاحتلال في فلسطين

2022/07/24 | 12:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قميص يوسف يُرعب قوات الاحتلال”.هكذا

علّقت الخارجية الفلسطينية صباح

الإثنين، على حادثة إجبار قوات

الاحتلال الإسرائيلي لطفل في الثالثة،

على نزع قميصه في حاجز أمني.

وحسب ما ذكرته الخارجية الفلسطينية في

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