2022/07/24 | 13:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cl2sT7gSmHk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عادات يومية خاطئة تضر بصحة الفم يوضحها لنا الدكتور هيثم الراوي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عادات يومية خاطئة تضر بصحة الفم يوضحها لنا الدكتور هيثم الراوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).