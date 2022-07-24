الأول بين الدول الإسلامية.. وصول جميع الحجاج العراقيين الى البلاد

2022/07/24 | 13:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر رحلة جوية للحجاج العراقيين وصلت الى أرض الوطن تقل على متنها 260 حاجاً.

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