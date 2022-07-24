كلمة رئيس أركان الجيش في جلسة البرلمان الخاصة بمناقشة الاعتداءات التركية على الاراضي العراقية

2022/07/24 | 13:26 - المصدر: قناة التغيير

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منذ ساعتين

كلمة رئيس أركان الجيش عبدالأمير رشيد يارالله في جلسة البرلمان الخاصة بمناقشة الاعتداءات التركية على الاراضي العراقية

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