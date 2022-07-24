كونتي ينتقد مدرب بايرن ميونيخ بسبب “هاري كين”

2022/07/24 | 13:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نتقد الإيطالي أنتونيو كونتي مدرب توتنهام الإنجليزي نظيره الألماني جوليان نجليسمانن بعد تصريح قال فيه مدرب بايرن ميونيخ الألماني أن نجم توتنهام هاري كين مذهل ويجيد التسديد بكلتا قدميه ويمكنه تسجيل الكثير من الأهداف في البوندسليجا لكن سعره المرتفع قد يكون عائقاً في مهمة الفوز بخدماته.

وقال كونتي مهاجماً نجليسمان:«لا يعجبني تحدث مدرب عن لاعب في فريق آخر، لا أعرف لماذا يذكر اسم كين، الموقف في توتنهام واضح بخصوص المهاجم والخطة واضحة وكين جزء من المشروع بل جزء مهم فيه، أنا لا أتحدث عن لاعبين في أندية أخرى أمام وسائل الإعلام، إن كنت أريد اتخاذ خطوة ما أتحدث لنادي اللاعب وليس للصحافة لأن هذا ينم عن عدم إحترام للنادي الآخر.



هذا هو أسلوبي في التعامل عندما يكون الموضوع متعلق بلاعبين في أندية أخرى».

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