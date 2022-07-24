الاتصالات تتعاقد مع شركات عالمية لزيادة سعات الإنترنت

2022/07/24 | 13:57 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت وزارة الاتصالات، 07/24/2022، أن 1800 جيجا بايت من سعات الإنترنت ستدخل الخدمة قريباً،...

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