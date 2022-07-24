شرطة كربلاء تواصل حملاتها للحد من ظاهرة التسول في المحافظة

2022/07/24 | 13:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شرطة كربلاء المقدسة في بيان حصلت

عليه انه باشرت تشكيلات مديرية الشرطة

بحملة واسعة للحد من ظاهرة التسول كونها

ظاهرة غير حضارية في محافظتنا المقدسة،

وبحسب بيان لقيادة الشرطة حصلت وكالة

نون الخبر

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